Русский реванш

Крепостные стены и башни Смоленска Предыстория На протяжении XVI—XVII веков Великое княжество Литовское и Русское (с 1569 года в составе Речи Посполитой) являлось главным противником Русского государства на западе.
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