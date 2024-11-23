📹⚡️Эпичный удар планирующей версией ФАБ-1500М-54 в основание дымовой трубы Кураховской ТЭЦ с проникновением взрывной волны в канал дымовой трубы и её итоговым разрушением.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹⚡️Эпичный удар планирующей версией ФАБ-1500М-54 в основание дымовой трубы Кураховской ТЭЦ с проникновением взрывной волны в канал дымовой трубы и её итоговым разрушением.