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Царьград

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В Крыму ввели четыре выходных из-за религиозных праздников

В Крыму ввели четыре выходных из-за религиозных праздников

Жители полуострова могут не выходить на работу в связи с новыми выходными, учреждёнными в 2025 году.Глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал введение четырёх дополнительных нерабочих дней в 2025 году, которые будут приурочены к празднованиям мусульманских и православных праздников.

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