На развитие добровольческих отрядов в Калужской области выделят более 450 млн

Для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и развития волонтерских отрядов из бюджета региона выделят 453,7 миллиона рублейДля вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и развития волонтерских отрядов из бюджета региона выделят 453,7 миллиона рублей.