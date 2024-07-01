На развитие добровольческих отрядов в Калужской области выделят более 450 млн

Для вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и развития волонтерских отрядов из бюджета региона выделят 453,7 миллиона рублейДля вовлечения молодежи в активную общественную деятельность и развития волонтерских отрядов из бюджета региона выделят 453,7 миллиона рублей.
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