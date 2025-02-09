Русская весна
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Русская весна

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В Раде назвали дату, когда США «закроют» вопрос Зеленского

В Раде назвали дату, когда США «закроют» вопрос Зеленского

«Черная метка» для Зеленского наступит 20-го февраля — в предполагаемую дату визита спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога в Киев.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Воробьев
Контроль должен быть со стороны двух заинтересованных государств России и США, а выборы по законам Украины.
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17 час.
MB
Marina Bubon
А может все же, галстук?! А?! Ну, как у бритишей принято☹️🤮
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11 час.
Б
Боцман
Как по английски, так яд. Уж точно уйдёт по английски.
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7 час.
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