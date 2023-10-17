Русские бомбардировщики семь часов патрулировали Японское море

Командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш раскрыл подробности полёта.Два стратегических ракетоносца Ту-95МС успешно провели плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря.
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