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Фанаты «Атлетико» – игрокам после вылета из еврокубков: «Вы не заслужили эту футболку!»

Болельщики «Атлетико» обратились к игрокам после вылета команды из еврокубков. Вчера мадридский клуб проиграл «Порту» (1:2) в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов.

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