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NYT раскрывает причину, почему Зеленский боится возвращения Трампа в Белый дом

NYT раскрывает причину, почему Зеленский боится возвращения Трампа в Белый дом

О том, что Владимир Зеленский опасается возвращения в Белый дом Дональда Трампа после выборов в США, заметно исходя из последних высказываний главы киевского режима.

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