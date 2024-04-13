Иранский спецназ захватил судно израильского миллиардера в Ормузском проливе

Тель-Авив обвинил Тегеран в пиратствеСпецназ морской пехоты Корпуса стражей исламской революции (элитные части армии Ирана) захватил контейнеровоз MSC Aries в Ормузском проливе, сообщает иранское агентство IRNA.
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