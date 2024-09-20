Госдума предложила содержать детей до 23-х лет...

Владимир Карпов

А чего только до 23-ти лет ??? Чего мелочиться - давайте уж сразу примем норму для родителей содержать своё чадо до самой пенсии ...!!! И не забудьте включить пункты, что родители обязаны всю жизнь своим чадам сопли вытирать и подтирать их после туалета ... А если серьёзно, то так и хочется спросить с этих горе-депутатов: вы кого хотите растить - дебильных потребителей-недорослей ??? Так их уже и так полно ! Мне уже встречались мамаши, которые на полном серьёзе страшно боялись, что из-за своего не самого лучшего здоровья не смогут дотянуть со своей всепоглощающей заботой о сыне до его пенсии ... При этом на этого "сына" без брезгливости просто невозможно смотреть - сплошные сопли ... Лучше бы эти депутаты подумали о том, почему раньше при куда более суровых условиях молодёжь была более самостоятельной и была опорой страны и не родители, а молодые люди стремились не только самостоятельно учиться, но ещё и стремились всемерно помочь своим родителям !!! Был патриотизм, романтика, желание работать и творить - и страна расцветала !!! А сейчас что предлагают - это во что же превратится наша Россия с таким "воспитанием" наших великовозрастных "детишек" ???