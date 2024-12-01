Наша БМП-2 удачно избежала разрыва вражеского снаряда и попадания беспилотника во время освобождения в Курахово,и продолжила выполнять свои боевые задачи👌💪 https://t.
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Наша БМП-2 удачно избежала разрыва вражеского снаряда и попадания беспилотника во время освобождения в Курахово,и продолжила выполнять свои боевые задачи👌💪 https://t.