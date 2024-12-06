06 декабря 1873 года в Санкт-Петербурге на Александринской площади (ныне площадь Островского) был торжественно открыт памятник императрице Екатерине II.
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06 декабря 1873 года в Санкт-Петербурге на Александринской площади (ныне площадь Островского) был торжественно открыт памятник императрице Екатерине II.
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