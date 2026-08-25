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Дэйли о расширении НХЛ в Канаду: «Реальный интерес оттуда довольно низок. В большинстве крупных городов уже есть команды, в Квебеке пока нет желающих купить франшизу»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли высказался о возможном расширении НХЛ в Канаду.  Лига ожидает, что 33-я команда лиги будет выступать в Техасе (Хьюстоне или Остине), а 34-я – в Финиксе или Атланте.

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