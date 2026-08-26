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Калужские новости

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В Калуге готовят проект защиты улицы Марата от оползней

В Калуге готовят проект защиты улицы Марата от оползней

Оползнеопасный участок на улице Марата в Калуге протянулся на 150 метров. Для защиты территории проведут инженерные изыскания и разработают проект укрепления склона и водоотведения, включая реконструкцию ливневой канализации.

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