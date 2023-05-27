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Журналист Хинкл в США заявил, позиция Белого дома по «ненужности» Артемовска, не выдерживает критики

Журналист Хинкл в США заявил, позиция Белого дома по «ненужности» Артемовска, не выдерживает критики

Журналист Джексон Хинкл сообщил о том, что позиция Белого дома по Артемовску абсурдна и нелепа, о чем американец написал в своем Twitter, раскритиковав выступление Джона Кирби, назвавшего его городом, не имеющим стратегической ценности для Киева.

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