Журналист Хинкл в США заявил, позиция Белого дома по «ненужности» Артемовска, не выдерживает критики

Журналист Джексон Хинкл сообщил о том, что позиция Белого дома по Артемовску абсурдна и нелепа, о чем американец написал в своем Twitter, раскритиковав выступление Джона Кирби, назвавшего его городом, не имеющим стратегической ценности для Киева.