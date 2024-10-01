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Болгар заявила, что бизнесмен Павел Дуров назвал их детей собаками

Болгар заявила, что бизнесмен Павел Дуров назвал их детей собаками

Ирина Болгар сообщила, что бизнесмен Павел Дуров оскорбил их детей, назвав их собаками. По ее словам, Дуров прекратил общение с детьми в 2022 году, и многодетная мать расстроена тем, что не смогла способствовать их сближению.

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