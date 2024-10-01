Болгар заявила, что бизнесмен Павел Дуров назвал их детей собаками

Ирина Болгар сообщила, что бизнесмен Павел Дуров оскорбил их детей, назвав их собаками. По ее словам, Дуров прекратил общение с детьми в 2022 году, и многодетная мать расстроена тем, что не смогла способствовать их сближению.
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