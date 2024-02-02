Каких запретов необходимо придерживаться на святых Максима, Тимофея и икону «Отрада Ватопедская», 3 и 4 февраля Алёна ЮрьеваНачало февраля становится периодом, богатым на дни памяти святых и народные традиции, связанных с благословенными событиями и иконами.
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