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Пятый канал

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Не просто первый звонок: сколько Лерчек тратит на обучение детей

Не просто первый звонок: сколько Лерчек тратит на обучение детей

В День знаний Лерчек поделилась с подписчиками семейными снимками с детьми. На фотографиях ее сыновья Богдан и Лев, а также дочь Алиса запечатлены во время школьной линейки в аккуратной форме.

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