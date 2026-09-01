Не просто первый звонок: сколько Лерчек тратит на обучение детей

В День знаний Лерчек поделилась с подписчиками семейными снимками с детьми. На фотографиях ее сыновья Богдан и Лев, а также дочь Алиса запечатлены во время школьной линейки в аккуратной форме.
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