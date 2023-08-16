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Страшное предсказание Каддафи

Страшное предсказание Каддафи

18 лет назад Муаммар Каддафи, бывший президент Ливии, сделал зловещее предсказание относительно будущего России и США, и, кажется, многие его слова нашли своё подтверждение.

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