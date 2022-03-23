В Ростове-на-Дону полицейские выявили хищение бюджетных средств в крупном размере

Реализуя оперативную информацию, сотрудники Отделения № 9 Отдела ЭБиПК Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону выявили факт мошеннических действий со стороны руководителя бюджетного предприятия Октябрьского района.
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