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За рулем

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Клей, «елка» и брейк-аут: правила и особенности дрэг-рейсинга

Клей, «елка» и брейк-аут: правила и особенности дрэг-рейсинга

Гонки на ускорение — отдельный мир, в котором все очень сильно отличается от остального автоспорта. На первый взгляд, дрэг-рейсинг – это самая простая дисциплина в автоспорте.

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