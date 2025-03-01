Посольство РФ в ЦАР сообщило о расширении сотрудничества с республикой

Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров провел переговоры с представителями Центральноафриканской Республики (ЦАР) в Банги, в ходе которых были достигнуты договоренности о расширении сотрудничества.
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