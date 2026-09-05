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Регионы России

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Силуанов и Бессент обсудили финансовое сотрудничество России и США на фоне геополитической напряжённости

Силуанов и Бессент обсудили финансовое сотрудничество России и США на фоне геополитической напряжённости

Министры финансов России и США, Антон Силуанов и Скотт Бессент, провели первую встречу на полях заседания финансовых министров и глав центробанков G20 в Ашвилле 31 августа – 1 сентября.

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