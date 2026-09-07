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Пугачева нанесла последний удар: Резник уехал из Москвы и «доживает свою жизнь», а Садальский поливает его грязью

Пугачева нанесла последний удар: Резник уехал из Москвы и «доживает свою жизнь», а Садальский поливает его грязью

Его называли главным поэтом советской эстрады. Он написал для Аллы Пугачевой более семидесяти композиций — «Маэстро», «Старинные часы», «Три счастливых дня».

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