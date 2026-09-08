Огурцы стали кривыми и пузатыми: как по их форме понять, что было не так с поливом и уходом

Деформации огурцов на грядке являются физическими индикаторами стресса во время цикла опыления или роста, пишет садовод Виктория Радзиевская.
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