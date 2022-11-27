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Динамо — Оренбург: прогноз на матч 27.11.2022, Кубок России

Программу шестого тура групповой стадии закрывает матч «Динамо» — «Оренбург». Обе команды могут как выйти в следующий раунд, так и занять последнее место в группе.

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