Tesla отгрузила рекордное количество автомобилей несмотря на «исключительно трудный квартал»

Tesla сообщила об отгрузке 310 048 автомобилей за первый квартал текущего года. Илон Маск (Elon Musk) назвал этот квартал «исключительно трудным из-за перебоев в цепочке поставок и политики Китая по нулевому Covid», однако это не помешало компании значительно нарастить поставки авто – в годовом выражении они выросли на 68%! За первый квартал прошлого года Tesla, напомним, отгрузила 184 800 автомобилей.