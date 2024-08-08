Доброволец Евтеев: Поддубный находился в сознании по дороге в больницу Евгений Поддубный. Обложка © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition Военкор ВГТРК Евгений Поддубный не потерял сознание после тяжёлого ранения в Курской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии