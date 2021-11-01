В Башкирии в 2021 году из госмедицины ушли 302 врача и 848 фельдшеров и медсестер

Информацию о масштабах оттока медицинских кадров из региона, а точнее из бюджетной медицины, в отчете Минздрава о реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" на 2021-2026 годы за 3 квартал 2021 года.
Информацию о масштабах оттока медицинских кадров из региона, а точнее из бюджетной медицины, в отчете Минздрава о реализации государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Башкортостан" на 2021-2026 годы за 3 квартал 2021 года.
Свежие комментарии