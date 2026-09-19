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Слухи о травме на пилоне и тайный брак: что происходит в жизни Светланы Ходченковой

Слухи о травме на пилоне и тайный брак: что происходит в жизни Светланы Ходченковой

43-летняя актриса Светлана Ходченкова оказалась в центре обсуждений из-за распространившихся в Сети слухов о тяжелой травме на пилоне и потере памяти.

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