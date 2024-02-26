Какой праздник отмечают 27 февраля 2024 года: День полярного медведя и Кирилл Весноуказатель Ирина Лысенко27 февраля 2024 года приносит с собой несколько праздников, каждый из которых обладает своими уникальными традициями и историческими корнями.