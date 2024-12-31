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Царьград

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В ВСУ придумали оригинальную хитрость. Зеленский не идёт на переговоры, боясь правды

В ВСУ придумали оригинальную хитрость, чтобы обмануть своих западных партнёров. Командование армии научилось скрывать свои потери, а и.

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