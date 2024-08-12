ФСИН проверит банкет заключенных в мордовской колонии

В Мордовии управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) организовало проверку из-за информации о том, что заключенные устроили банкет в исправительной колонии в Зубово-Полянском районе в честь криминального авторитета.
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