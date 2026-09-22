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Газета.ру

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Песков: Россия обсудит с США отказ выдавать визу Алимову для участия в ГА ООН

Песков: Россия обсудит с США отказ выдавать визу Алимову для участия в ГА ООН

Пресс-секретарь приездента России Дмитри Песков заявил, что отказ США выдать визу замминистра иностранных дел РФ Александру Алимову для участия в сессии Генассамблеи ООН станет темой на повестке дня во время контактов с американской стороной.

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