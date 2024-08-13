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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шахматистку Абакарову исключили из Федерации шахмат Дагестана. Она разлила ртуть на столе соперницы

Ранее появилась информация, что на первенстве Дагестана одна из участниц разлила ртуть на игровом столе соперницы.

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