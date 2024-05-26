AntonBlagin Все ждали «репрессий а-ля 37-й год», с показательными «расстрелами» и публичной «поркой» врагов народа, но, как всегда, ВВП «пошёл другим путём».
«Тихий Ужас» чиновников и олигархов…
Комментарии
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Сергей Алексеев
Удивительные наши законы, какие ограничения на должности, только полный запрет на все руководящие.
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12 час.
Karmadon
Блажен, кто верует.
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11 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Рыба гниёт с головы,но чистят её с хвоста.
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3 мин.
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