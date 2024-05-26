Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Тихий Ужас» чиновников и олигархов…

«Тихий Ужас» чиновников и олигархов…

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Комментарии
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Сергей Алексеев
Удивительные наши законы, какие ограничения на должности, только полный запрет на все руководящие.
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12 час.
Karmadon
Блажен, кто верует.
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11 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Рыба гниёт с головы,но чистят её с хвоста.
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3 мин.

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