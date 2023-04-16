Военное обозрение

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Чешские танки в вооруженных силах нацистской Германии и её союзников

Чешские танки в вооруженных силах нацистской Германии и её союзников

Достаточно высокий уровень развития металлургии и тяжелого машиностроения, достигнутый Чехословакией в начале 1930-х, позволил приступить к проектированию и производству танкеток и лёгких танков.

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