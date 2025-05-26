В Госдуму внесут проект о праве медработников на получение жилья по договору соцнайма

С инициативой выступили депутаты от партии «Справедливая Россия – За правду» Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия – За правду» внесут в ГД законопроект, согласно которому предлагается предоставить врачам, медсестрам и фармацевтам, признанным нуждающимися в жилье, право на его получение по договорам социального найма или из специализированного жилищного фонда.
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