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Девушка

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Как с помощью одежды вытянуть силуэт и выглядеть стройнее: 7 проверенных приемов

Как с помощью одежды вытянуть силуэт и выглядеть стройнее: 7 проверенных приемов

Признаюсь честно: долгое время я считала, что проблема исключительно во мне. Стоило зайти в примерочную, как настроение портилось — платье топорщилось, брюки предательски подчеркивали то, что хотелось скрыть, а любимый топ делал фигуру приземистой.

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