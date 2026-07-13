Как с помощью одежды вытянуть силуэт и выглядеть стройнее: 7 проверенных приемов

Признаюсь честно: долгое время я считала, что проблема исключительно во мне. Стоило зайти в примерочную, как настроение портилось — платье топорщилось, брюки предательски подчеркивали то, что хотелось скрыть, а любимый топ делал фигуру приземистой.
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