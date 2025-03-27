Облик станции «Лиговский проспект – 2» определит конкурс

Это здание станет частью въездной зоны нового терминала высокоскоростной железнодорожной магистрали. Соединят со станцией "Лиговский проспект – 1" Станция "Лиговский проспект – 2" будет интегрирована с проектируемым вокзалом высокоскоростной железнодорожной магистрали "Москва – Санкт‑Петербург".
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