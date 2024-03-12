Ученые создали умные нейропротезы

Нейробиологи Санкт-Петербургского университета в составе международной научной группы разработали и протестировали систему биомиметической нейростимуляции, способную транслировать близкую к натуральной информацию в неповрежденные отделы нервной системы.
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