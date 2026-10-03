В Оренбургской области прошел учебный бой с применением опыта СВО

На полигоне Тоцкий в Оренбургской области прошел учебный бой с применением реактивных систем залпового огня «Торнадо‑Г», тяжелых огнеметных систем ТОС‑2 «Тосочка», самоходных артиллерийских установок «Мста‑С», вертолетов Ми-24, а также мотоциклов, квадроциклов и багги.
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