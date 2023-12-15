Дети в РФ попросили у Деда Мороза смартфоны, гуся-обнимуся и волшебные палочки

Дед Мороз и Яндекс Маркет составили рейтинг детских подарков на Новый год. Компания "Дед Мороз" из Великого Устюга, получающая со всей страны письма с пожеланиями на Новый год, подсчитала, какие подарки дети просили за последние несколько лет, а Маркет дополнил его своей аналитикой по продажам в России.