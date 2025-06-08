Рябков: существование моратория РФ на РСМД приближается к своему завершению

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Существование одностороннего моратория России на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) приближается к своему логическому завершению, так как Запад не оценил сдержанность Москвы, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.