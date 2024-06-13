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Царьград

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Под Челябинском вторые сутки горит хлебокомбинат

Под Челябинском вторые сутки горит хлебокомбинат

В МЧС рассказали, почему возгорание до сих пор не ликвидировано.В Челябинской области второй день полыхает пожар: жители шахтёрского городка рассказывают, что горит пустующее здание Копейского хлебокомбината.

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