Под Челябинском вторые сутки горит хлебокомбинат

В МЧС рассказали, почему возгорание до сих пор не ликвидировано.В Челябинской области второй день полыхает пожар: жители шахтёрского городка рассказывают, что горит пустующее здание Копейского хлебокомбината.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии