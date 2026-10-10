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Правда ли, что все, что не убивает, делает нас сильнее?

Правда ли, что все, что не убивает, делает нас сильнее?

Бытует мнение, что жизненные испытания закаляют дух и делают неуязвимым. Однако на самом деле так работает далеко не всегда.

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