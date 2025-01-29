73% крымчан удовлетворены качеством и доступностью дорог

Фото: Наталья СомоваКрым вошел в число лидеров по удовлетворенности населения качеством дорог. Данные были получены в результате исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое проводилось в декабре 2024 года.
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