Швентек стала полуфиналисткой турнира в Пекине

Ига Швентек обыграла Каролин Гарсию и вышла полуфинал престижного турнира. В Пекине завершился четвертьфинальный поединок хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором вторая ракетка мира Ига Швентек встречалась с Каролин Гарсией.