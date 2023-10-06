Швентек стала полуфиналисткой турнира в Пекине

Ига Швентек обыграла Каролин Гарсию и вышла полуфинал престижного турнира. В Пекине завершился четвертьфинальный поединок хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором вторая ракетка мира Ига Швентек встречалась с Каролин Гарсией.
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