Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 318 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    ЕС нужно законодательное закрепление продажи земель Украины коллективному Западу. 52% всей территории Украины уже про...Кулеба: Украине н...
  • Андрей Зарубкин
    Широко известный в узких тусовочных кругах. Таких Михаил Задорнов называл "звездун".Певцу Егору Криду...
  • Валерий Каулин
    Отметилась полным развалом всего, чем занималась, "успешным" исправлением своих собственных косяков, и лоббированием ...Голикова: нацпрое...

Депутат Тарбаев: туристический сбор первыми введут регионы с большим турпотоком

Депутат Тарбаев: туристический сбор первыми введут регионы с большим турпотоком

Туристический или курортный сбор в первую очередь введут субъекты, в которых уже наблюдается большой турпоток – к примеру, Краснодарский край и регионы Поволжья, рассказал председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх