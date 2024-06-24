Депутат Тарбаев: туристический сбор первыми введут регионы с большим турпотоком

Туристический или курортный сбор в первую очередь введут субъекты, в которых уже наблюдается большой турпоток – к примеру, Краснодарский край и регионы Поволжья, рассказал председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.
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