Мигрантов, захвативших в Саратове квартиру жены участника СВО, выгоняла толпа мужчин

Дмитрий Антипас Я считаю, что Yak Vit в целом прав! И вообще: гнать надо этих тварей и из квартир и из России! А вот дурехой я бы хозяйку квартиры не назвал! Она не дуреха, а хабалка, решившая "срубить бабла влегкую". И тут правда - за Натальей Котельниковой. Таких хозяект квартиры надо так прижимать (вплоть до уголовной ответственности), чтобы и мысли не возникало о сдаче квартиры "чуркам"! Но это только мое мнение...

Наталья Волкова Надо отслеживать всех, кто чуркам сдает квартиры и наказывать рублем. Описанный случай типичен для жадных. Может впредь наукой станет неудавшийся арендный бизнес.