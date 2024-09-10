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Мигрантов, захвативших в Саратове квартиру жены участника СВО, выгоняла толпа мужчин

Мигрантов, захвативших в Саратове квартиру жены участника СВО, выгоняла толпа мужчин

ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Квартиру жены участника СВО в Саратове захватила семья мигрантов. Хозяйка жилплощади выселяла квартирантов при поддержке толпы местных мужчин.

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Комментарии
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Дмитрий Антипас
Я считаю, что Yak Vit в целом прав! И вообще: гнать надо этих тварей и из квартир и из России! А вот дурехой я бы хозяйку квартиры не назвал! Она не дуреха, а хабалка, решившая &quot;срубить бабла влегкую&quot;. И тут правда - за Натальей Котельниковой. Таких хозяект квартиры надо так прижимать (вплоть до уголовной ответственности), чтобы и мысли не возникало о сдаче квартиры &quot;чуркам&quot;! Но это только мое мнение...
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22 час.
Наталья Волкова
Надо отслеживать всех, кто чуркам сдает квартиры и наказывать рублем. Описанный случай типичен для жадных. Может впредь наукой станет неудавшийся арендный бизнес.
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17 час.
Лидия
Те, кто сдаёт квартиры мигрантам, надо ставить на учёт. Мигранты живут в этих квартирах, как у себя в кишлаках, разводят грязь и ползающую живность, отравляют жизнь всем жильцам, вот пусть хозяева и отвечают за все их деяния, а то налоги не платят, притворяются кактусами. Хочется просто окунуть их в это дерьмо. А болезни которые они привезут в нашу страну? В своей стране мы не имеем никакой защиты от них.
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16 час.

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